Магнитные бури: пустые страшилки или угроза здоровью? Спросили ученых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Магнитные бури обрушиваются на Землю практически каждую неделю. По прогнозам, лето обещает быть с этой точки зрения особенно напряженным. Спор о том, действительно ли магнитная буря может повлиять на организм человека и вызвать инфаркт, головную боль и прочие недуги, продолжается до сих пор. NEWS.ru выяснил, что вообще такое магнитные бури, какая категория людей может ощущать изменение самочувствия под влиянием космической погоды и почему ученые до сих пор не пришли к единому мнению об их влиянии на здоровье.

Что такое магнитная буря

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли (ИФЗ) РАН кандидат технических наук Кирилл Холодков рассказал NEWS.ru, что магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее при воздействии на него солнечного ветра.

«У Земли есть магнитное поле, которое создается условно внутри планеты. В целом оно более или менее стабильно, не меняется в больших пределах. Но есть Солнце — плазменный шар, с которого все время дует солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц. Следовательно, этот солнечный ветер немного сдувает магнитное поле Земли, и оно пытается найти новую точку равновесия. Это колебание и есть магнитная буря», — объяснил ученый.

Он добавил, что как только точка равновесия найдена, возмущения прекращаются и магнитная буря заканчивается.

На что магнитная буря воздействует сильнее всего

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов считает, что изменения космической погоды действительно могут нанести серьезный вред человеку. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему. Он уточнил, что группа ученых, в которой он состоит, занимается соответствующими исследованиями и уже добилась значимых результатов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — заявил ученый.

По его словам, здоровый человек вряд ли физиологически почувствует влияние магнитной бури, однако скорее всего ему захочется «прикопаться к жене или мужу из-за незакрытого тюбика с зубной пастой».

«Магнитной бури недостаточно, чтобы человек пошел и записался в какую-то террористическую организацию или начал бить соседа, но эффект от нее определенно есть», — подчеркнул ученый.

Чем еще опасны магнитные бури

Вадим Ожередов сообщил, что магнитные бури, помимо прочего, влияют и на кровь человека. По его словам, это доказал эксперимент доктора медицинских наук Юрия Гурфинкеля.

«Он строил специальные электромагнитные клетки — вместо прутьев там были провода с током. И он заставлял генератор водить в этих прутьях такие токи, чтобы изменение магнитного поля внутри клетки было похоже на то, что происходит при магнитной буре. И эффекты там получались значимые, вплоть до слипания эритроцитов, которое может стать причиной разных проблем: от головокружения до сердечной недостаточности», — заявил Вадим Ожередов.

По его словам, по сути, эритроциты состоят из атомов железа. Именно поэтому кровь реагирует на магнитное поле, хотя и гораздо слабее мозга, заключил ученый.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на здоровье

Кирилл Холодков рассказал, как магнитные бури влияют на человека. По его словам, есть конкретная группа людей, которые сильно зависят от космической погоды и влияние магнитных бурь может иметь для них серьезные последствия. Например, это космонавты, находящиеся на орбите Земли.

«Если человек находится на орбите, то да, магнитная буря играет роль. Космонавты берут в расчет всю космическую погоду, потому что это влияет и на работоспособность систем, и на здоровье и жизнь участников миссии. Космонавты находятся под угрозой в принципе, потому что на большой высоте сильнее радиационная нагрузка. А во время магнитной бури она еще увеличивается», — рассказал ученый.

Он добавил, что при регистрации магнитной бури космонавты, например, откладывают выходы в открытый космос, если те вдруг запланированы. Кроме того, они по протоколу должны занять более защищенное положение в космических аппаратах.

«У них точно есть влияние на организм магнитных бурь, но есть протоколы и алгоритмы, которые призваны снижать нагрузку», — резюмировал Кирилл Холодков.

Реальному влиянию магнитных бурь подвержены и экипажи самолетов, добавил ученый. По его словам, для обычного человека, который летает три — пять раз в год, те дозы радиации, которые он получает при этом, незаметны, они никак не скажутся на организме. Но это важно для пилотов и стюардесс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Такие повышения [уровня] радиации, как от магнитных бурь, могут им годовую норму „набить“, что ограничит их профессиональную пригодность. Вообще здоровье летных экипажей и было основным драйвером, поводом для ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — NEWS.ru) начать регулярные исследования космической погоды», — подчеркнул он.

Вадим Ожередов добавил, что влиянию магнитных бурь подвержены и люди, у которых есть проблемы со здоровьем. По его мнению, если организм находится в неустойчивом состоянии, то эффект воздействия будет ярко выраженным.

«Например, если у человека сердце совсем плохое и вопрос только в том, инфаркт случится сегодня или завтра, то тогда да, эффект будет. Но здоровый человек ничего не почувствует», — уточнил ученый.

Почему влияние магнитных бурь отрицают

Врач-кардиолог доцент кафедры факультетской терапии № 1 лечебного факультета Сеченовского университета Антон Родионов заявил NEWS.ru, что нельзя «сваливать» развитие разных болезней на космическую погоду.

«Еще мой легендарный учитель Абрам Львович Сыркин говорил: „Никогда не сваливайте плохое самочувствие пациентов на возраст и погоду“. Очевидно, что на нас влияет абсолютно все, что нас окружает. Но так называемые магнитные бури — это явно далеко не самое важное из всех факторов», — заявил кардиолог.

По его мнению, это искусственно созданная проблема. В этом случае, уточнил врач, скорее срабатывает эффект ноцебо, чем магнитные бури действительно оказывают какое-то существенное влияние на организм человека.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Эффект ноцебо — это экспериментальная модель, когда человеку дают пустышку, но при этом говорят, что от этой таблетки или этого раствора у него заболит голова, заболят мышцы, возникнет тошнота. И у человека появляются эти симптомы. То есть если тебе по радио с утра скажут, что сегодня магнитные бури и тебе будет плохо, то тебе обязательно станет плохо. На мой взгляд, это зависит от психологического состояния человека, его мнительности и других черт характера», — считает Антон Родионов.

В качестве аргумента кардиолог приводит диагностику в магнитно-резонансном томографе (МРТ). По словам Антона Родионова, этот аппарат создает довольно сильное магнитное поле, до трех тесла (единица измерения индукции магнитного поля в Международной системе единиц. — NEWS.ru), однако после окончания процедуры люди не страдают недугами, на которые жалуются во время магнитных бурь.

С чем можно сравнить воздействие магнитных бурь

Существенное влияние магнитных бурь на организм человека отрицает и заведующий лабораторией физики околоземного пространства ИФЗ РАН доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что серьезные возмущения магнитного поля Земли происходят ближе к полюсам планеты, а не в тех широтах, где живет большинство людей.

«Дело в том, что все проявления магнитной бури — полярное сияние, сильные возмущения магнитного поля, нарушения радиосвязи — это все происходит на других широтах. Основная масса людей сидит средних и низких широтах. Поэтому у нас эти проявления есть, но они на порядок слабее», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, ученый добавил, что в городских условиях гораздо более мощные по сравнению с магнитными бурями поля создают электросамокаты или электробусы, трамваи и электрички и множество других разнообразных устройств.

«В городах колоссальное загрязнение, электромагнитное в том числе. Любой трамвай, который мимо вас проезжает, создает магнитное возмущение гораздо большее, чем магнитные бури. Ну и как-то же мы не помираем», — заявил ученый.

Он добавил, что магнитные бури — это «последнее, о чем стоит думать в плане улучшения жизни».

Почему наука до сих пор не дает четкого ответа

Вячеслав Пилипенко отметил, что врачи и ученые действительно уже много лет изучают, как магнитные бури могут влиять на людей, однако они до сих пор не выработали единое мнение на этот счет из-за невозможности провести по-настоящему объективные исследования.

«Вообще это серьезная проблема. Ученые теории выдвигали, эксперименты ставили. Но это все очень неоднозначно. Подобный эксперимент провести сложно, потому что вы не можете полностью отсечь все остальные сопутствующие факторы. Так что это действительно нелегкая проблема», — полагает Вячеслав Пилипенко.

О невозможности считать абсолютно объективными эксперименты, связанные с магнитными бурями, говорит и Вадим Ожередов. По его мнению, в практических исследованиях, проведенных учеными ранее, измерялись слишком грубые параметры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Например, если выстрелить из ружья в здании, оно не пошатнется. Отсюда можно сделать вывод, что ружье не может ничего пробить. Но на самом деле достаточно посмотреть на более тонкие эффекты. Раньше в основном изучали влияние магнитных бурь на давление человека. Была исследована зависимость заболеваемости сердца и сосудов и даже смертность во время магнитных бурь. И, к сожалению, при внимательном рассмотрении выяснялось, что отчетливой закономерности и стопроцентного подтверждения эффекта не было», — отметил Вадим Ожередов.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как защититься от магнитной бури

Синоптик рассказал, как солнечные вспышки влияют на погоду

Расстояние до Солнца, его масса и иные факты: инфографика о главной звезде