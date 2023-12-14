Кардиолог перечислила признаки хронической сердечной недостаточности Врач Белкорей: тахикардия может быть признаком сердечной недостаточности

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Тахикардия, одышка при минимальной физической нагрузке, отеки стоп, головокружение и слабость могут быть признаками хронической сердечной недостаточности, предупредила врач-кардиолог Ольга Белкорей. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что заболевание проявляется постепенно и может никак не выдавать себя на начальных этапах.

Хроническая форма недостаточности проявляется постепенно. Сначала она незаметна, поскольку происходит компенсация организма: первое время он привыкает и подстраивается жить с низкой фракцией выброса, поэтому жалоб нет, — пояснила врач.

В группе риска находятся пациенты, у которых в анамнезе есть сердечно-сосудистые патологии. Например, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, гипертония или хроническая форма ишемической болезни. Кардиолог предупредила, что также привести к хронической сердечной недостаточности могут вирусные инфекции, избыточное потребление соли, прекращение лекарственной терапии и интенсивные физические активности.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от рациона. По его словам, снизить риск инфаркта поможет употребление таких продуктов, как жирная морская рыба и оливковое масло.