Диетолог перечислил продукты, снижающие риск инфаркта Диетолог Гинзбург: морская рыба и оливковое масло снижают риск инфаркта

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Здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от рациона, и снизить риск инфаркта поможет употребление таких продуктов, как жирная морская рыба и оливковое масло, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Также, по его словам, поддерживают работу сердца бобовые и кисломолочные продукты, овощи и ягоды.

Как пояснил диетолог, нут, чечевицу и фасоль следует включить в рацион в количестве не менее пяти порций в неделю. Кефир, ряженку и несладкие йогурты нужно употреблять дважды в день. Любые овощи и ягоды полезны при каждом приеме пищи, как и приправы: лук, чеснок, куркума, имбирь и перец. Все эти продукты не позволяют холестерину оседать на стенках сосудов, а часть из них обладает еще и противовоспалительными свойствами.

Врач напомнил, что основным врагом сердечно-сосудистой системы является атеросклероз — холестериновая закупорка сосудов, которая становится причиной инфаркта и других проблем с сердцем.

Атеросклероз может привести к омертвению больших участков сердца, отчего начинается инфаркт. Если же забиваются сосуды помельче, мышечная ткань миокарда заменяется соединительной — и развивается кардиосклероз. То есть орган утрачивает свои основные функции, и <...> долго с таким сердцем не проживешь, — пояснил эксперт.

Ранее врач-кардиолог Вадим Закиев рассказал, что иногда на высокий уровень «плохого» холестерина могут указывать желтые пятна, появившиеся на коже век. При этом врач отметил, что для точного диагноза необходимо сдать анализы.