Землян предупредили о волне магнитных бурь в 2024 году Астроном Богачев: активность Солнца в 2024 году вызовет много магнитных бурь

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Солнце, в рамках действующего цикла, в 2024 году достигнет пика своей активности, это вызовет на Земле частые магнитные бури, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев. По его словам, бури будут происходить по несколько раз в месяц.

Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. <...> В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, две-три бури в месяц, — сказал ученый.

Он уточнил, что точно прогнозировать вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури невозможно. Можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, ожидающей землян в наступившем году. При этом ряд специалистов считают, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем это было годом ранее, отметил Богачев.

Максимум солнечной активности, по словам астронома, ученые ожидают в мае — июне, тогда же будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов. Геомагнитные возмущения могут негативно воздействовать только на небольшую группу людей. В основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, отметил кардиолог.