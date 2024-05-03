День Солнца: что известно о главной звезде человечества

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3 мая отмечается Всемирный день Солнца. Этот праздник появился в 1994 году по инициативе европейского отделения Международного общества солнечной энергии. Таким образом ученые хотели привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников тепла и электричества.

Солнце — небольшая по космическим меркам звезда, которая вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. Ее орбитальная скорость составляет 217 км/с. Она относится к разряду желтых карликов: ее радиус — 695–696 тыс. километров, а температура достигает 4000–6000 ℃.

Эта звезда примерно на четверть состоит из гелия, еще 73% приходится на водород, а остальное — на тяжелые химические элементы. Лишь 0,01% всей вырабатываемой Солнцем энергии достаточно для обеспечения всех потребностей человечества.

Солнце подарило землянам жизнь, но когда-то и отнимет ее: примерно через миллиард и сто миллионов лет яркость звезды увеличится на 10%, что приведет к гибели всех живых существ на нашей планете.

Что известно о главной для человечества звезде — в инфографике NEWS.ru.