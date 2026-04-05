05 апреля 2026 в 08:20

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 апреля: инфографика

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
В ночь на 5 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 22:00 4 апреля до 08:00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, республик Мордовия и Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

