Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 07:30

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ночь на 19 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Белгородской области, 29 БПЛА — над территорией Саратовской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Тамбовской области, один БПЛА — над территорией Курской области, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
инфографика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.