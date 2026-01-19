Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика

В ночь на 19 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 92 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Белгородской области, 29 БПЛА — над территорией Саратовской области, 25 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Тамбовской области, один БПЛА — над территорией Курской области, — сообщили в военном ведомстве.