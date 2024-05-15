Космонавт раскрыл, страдает ли экипаж МКС от мощных вспышек на Солнце Космонавт Борисенко: мощные вспышки на Солнце не угрожают экипажу МКС

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Андрей Борисенко

Мощные вспышки на Солнце не угрожают экипажу Международной космической станции, рассказал NEWS.ru летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко. Он уточнил, что могут возникнуть определенные сложности со связью, если вспышки будут достаточно интенсивными. Космонавт добавил, что во время своих экспедиций не сталкивался с подобными последствиями. Кроме того, по его словам, солнечные вспышки никак не влияли на самочувствие членов экипажа.

Я бы не говорил, что вспышки на Солнце могут угрожать МКС. Да, могут возникать определенные сложности со связью, но это зависит от интенсивности вспышки на Солнце. По крайней мере, те вспышки, которые были во время моей первой и второй экспедиции, не влияли ни на связь, ни на самочувствие, — пояснил Борисенко.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ранее заявил, что в России не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури. Эксперт уточнил, что в последний раз она была зафиксирована 11 мая, но в ближайшие дни повториться не должна.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что в ночь на 11 мая была зафиксирована вторая по силе за прошедшие семь лет вспышка на Солнце. Он добавил, что в пике излучения солнечный взрыв классифицировали как событие уровня X5.8. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, вызывают магнитные бури.