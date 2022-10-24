Врач назвала продукты для защиты от радиации Врач Матюк посоветовала при попадании в зону радиации питаться лесными грибами и чечевицей

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

При попадании человека в зону повышенного радиационного фона необходимо употреблять в пищу лисички, грузди и маслята, поскольку лесные грибы хорошо выводят радиацию из организма, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Юлия Матюк. По ее словам, при попадании в радиационную зону также полезно есть чечевицу и пить поливитамины.

Прежде всего, медик предостерегла от опасности попадания в условия радиоактивного заражения, однако, если подобное все же произошло, Матюк посоветовала первым делом покинуть опасную для здоровья зону и укрыться в безопасном месте.

Но если никаких вариантов не остается, то считается, что хорошо выводят радиацию из организма лесные грибы — лисички, грузди, маслята. При этом выращенные в теплицах шампиньоны не подойдут. Также полезно есть чечевицу. При радиоактивном воздействии у человека повышается потребность в витаминах В2 и В6. Они уменьшают чувствительность к ионизирующему облучению. Достаточно пить поливитамины, — рассказала Матюк.

24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России привело силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на фоне возможных ядерных провокаций со стороны Украины. Ведомство также представило детали имеющейся в его распоряжении информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве утверждают, что две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы» и эти работы находятся на завершающей стадии.