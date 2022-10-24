Минобороны России сообщило детали провокации Киева по «грязной бомбе» Минобороны России: взрыв «грязной бомбы» замаскируют под детонацию российских боеприпасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России представило детали имеющейся в его распоряжении информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, пишет РИА Новости. Сообщается, что две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», и эти работы находятся на завершающей стадии.

Цель [провокации] — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, — сказано в сообщении.

Сообщается, что подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Предполагается, что наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе, что позволит обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия.

Также сообщается, что на Украине есть предприятия с запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для «грязной бомбы». К их числу относятся действующие Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская АЭС и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов.

Также Минобороны сообщило о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Научной базой создания может стать Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР и где функционируют экспериментальные установки, а также институт ядерных исследований при академии наук в Киеве.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории. По их словам, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации конфликта со стороны России.