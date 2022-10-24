Британия, Франция и США отвергли сообщения о «грязной бомбе» на Украине Главы МИД Британии, Франции и США отвергли сообщения о «грязной бомбе» на Украине

Фото: S. Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую «грязную бомбу» на собственной территории. По их словам, которые приводятся на сайте британского правительства, это утверждение можно расценивать как предлог для эскалации действий на Украине.

Мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории, — говорится в заявлении.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы». Также Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции и Турции, Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром, которым также сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».