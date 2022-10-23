Шойгу сообщил министру обороны Великобритании об украинской «грязной бомбе»

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Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает пресс-служба ведомства РФ. В ходе диалога он выразил обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы». Другие детали беседы не сообщаются.

23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Великобритании Б. Уоллеса. Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии С. К. Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

В течение дня Шойгу уже провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции и Турции, Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром. Им он также сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.