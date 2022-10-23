Шойгу обсудил с министром обороны Турции украинскую «грязную бомбу»

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба российского ведомства. Отмечается, что в ходе диалога министры обсудили возможность применения Киевом т.н. «грязной бомбы». Шойгу выразил обеспокоенность касательно такой перспективы. Другие детали беседы не называются.

23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Х. Акара. Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии С. К. Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — говорится в публикации Минобороны РФ.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.