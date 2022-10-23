РИА Новости: Киев готовит подрыв «грязной бомбы» на Украине

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Украинские власти готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности, передает РИА Новости со ссылкой на источники в разных странах, в том числе на Украине. Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире.

По сведениям агентства, киевский режим под руководством кураторов из западных стран уже начал практическую реализацию запланированной провокации. Созданием «грязной бомбы» занимаются Киевский институт ядерных исследований и Восточный горно-обогатительный комбинат, который находится в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Работы уже вышли на завершающую стадию. Компоненты ядерного орудия украинские власти рассчитывают получить от Великобритании.

Киев рассчитывает, что провокация побудит большинство стран мира крайне жестко отреагировать на «ядерный инцидент» на Украине. Россия таким образом лишится поддержки многих своих ключевых партнеров, а Запад получит возможность в очередной раз поставить вопрос об исключении ее из постоянных членов Совбеза ООН. Кроме того, это позволит усилить антироссийскую риторику.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко в беседе с NEWS.ru заявил о существования риска создания на Украине «грязной бомбы». По словам, западным странам, например, США, ничто не мешает предоставить Киеву радиоактивные материалы для нее. При этом доказать факт использования американского сырья будет невозможно.