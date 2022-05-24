Заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия» военный журналист Алексей Борзенко в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. По мнению собеседника, речь, скорее всего, идёт о загрязняющей бомбе. На Украине существует риск ее создания, поскольку ничто не мешает США предоставить радиоактивные материалы и никто не докажет, что использовалось американское сырье.

Это второй Чернобыль по большому счету. Если взять ракету «Точка-У», зарядить ее радиоактивными элементами полураспада, это все распыляется и получится то же самое, что было в Чернобыле. Если вспомнить Хиросиму и Нагасаки, то буквально через шесть месяцев там уже нормально жили люди, по крайней мере те, кто не получил прямого излучения. А если бы это была «грязная бомба», то такого бы не было. Это была бы зона, в которой невозможно жить длительное время — и 50, и 60 лет. Речь шла, скорее всего, именно о таком оружии. К такой бомбе, допустим, стремились все арабские экстремисты, — заявил Борзенков.