Шойгу заявил, что Украина собиралась создать ядерное оружие

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки, передаёт ТАСС. Глава военного ведомства также подчеркнул, что деятельность биолабораторий на Украине, задействованных в военно-биологической программе США, велась секретно, что является нарушением международных обязательств.

Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств, — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цель лабораторий США на постсоветском пространстве — сбор биоматериалов и изучение специфики распространения вирусов. Глава государства напомнил, что РФ давно била тревогу относительно военно-биологической деятельности Соединённых Штатов в странах бывшего СССР.