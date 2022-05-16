Путин назвал цель биолабораторий США на постсоветском пространстве Путин: цель биолабораторий США в странах бывшего СССР — изучение специфики распространения вирусов

Лаборатория / Фото shutterstock.com

Цель лабораторий США на постсоветском пространстве — сбор биоматериалов и изучение специфики распространения вирусов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ОДКБ в Москве, трансляция которого велась по телеканалу «Россия 24». Глава государства напомнил, что РФ давно била тревогу относительно военно-биологической деятельности Соединённых Штатов в странах бывшего СССР.

Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, — отметил Путин.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, РФ готовится к официальному расследованию касаемо биолабораторий США на украинской территории.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что создание биолабораторий США на территории Украины рядом с границами России можно расценивать как фактическое создание объектов НАТО. По её словам, информация, которая была получена по деятельности данных лабораторий, даёт возможность сделать однозначный вывод о том, что на территории соседнего государства Соединённые Штаты реализовывали потенциально опасную военную программу.