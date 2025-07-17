Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июля: где в России сбои

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июля: где в России сбои

Сегодня, 17 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов «МегаФон», МТС, T2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 17 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 17 июля, нестабильная работа мобильного интернета фиксируется в десятках российских регионов. Абоненты МТС, T2, Yota, «МегаФона» и «Билайна» жалуются, что не могут воспользоваться онлайн-услугами, в частности из-за сбоев не прогружаются приложения и мессенджеры, а также не открываются медиафайлы.

Наибольшее количество жалоб 17 июля зафиксировано от пользователей «МегаФона». Порядка 45% сообщений об отсутствии связи приходится на Санкт-Петербург, 10% — на Москву, 5% — на Новосибирскую, Самарскую и Ленинградскую области, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Башкирию и Ярославскую область, 2% — на Карелию, Чувашию, Коми, Хабаровский край, Воронежскую, Иркутскую, Томскую, Саратовскую, Вологодскую, Свердловскую и Смоленскую области, 1% — на Ивановскую область.

Абоненты МТС, T2, Yota и «Билайна» также сообщают, что у них наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского и Хабаровского краев.

«В Санкт-Петербурге пропал мобильный интернет. Не работает ни одно мобильное приложение, вообще ничего не работает»;

«В Краснодаре периодически отключают интернет то днем, то ночью, то утром, и так на протяжении всего лета»;

«В Ленинградской области ноль связи и ноль интернета. Не работает ни одно приложение»;

«Постоянно отключают интернет в Московской области, бывает целый день без интернета», — пишут пользователи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему в городах России не работает мобильный интернет 17 июля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что мобильный интернет могут периодически отключать в целях безопасности, в частности во время угрозы атак БПЛА.

«Вражеские БПЛА могут использовать базовые станции сотовых операторов для наведения. Так что ограничения напрямую связаны с наличием угрозы „беспилотной опасности“», — говорится в сообщении администрации города Ростова-на-Дону.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что в период действующей опасности угрозы БПЛА в некоторых районах региона возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru заявил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь.

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств. Мы все привыкли к тому, что у нас мобильный интернет это как данность и много чего на него завязано. Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил он.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось. При этом, по данным СМИ, Минцифры и российский бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета в РФ. Как считают эксперты, упорядочение процедуры позволит избавить пользователей от ненужных отключений.

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