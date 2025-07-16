Парилка и дикая духота до +39? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москве в выходные 19 и 20 июля прогнозируются дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице, ждать ли парилки и дикой духоты до +39 градусов?
Какая погода будет в Москве в выходные
Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Москве в ближайшие выходные 19 и 20 июля погода ожидается неустойчивая.
«На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится до +21–23 градусов», — сообщил эксперт. В ночь с 19 на 20 июля дождь прекратится, температура останется на том же уровне. Ветер сменится на юго-восточный до 5 м/с», — уточнил он в беседе с URA.RU.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», 19 июля в российской столице днем ожидается +22 градуса и дождь, вечером — +20 градусов без осадков.
20 июля прогнозируется +25 градусов днем и дождь, вечером — +23 градуса и дождь.
Таким образом, в выходные дни в Москве парилки и дикой духоты до +39 градусов не ожидается.
Какая погода будет в Москве в начале августа
Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.
«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — сказал он.
По предварительным данным метеосервисов, первая декада августа в российской столице ожидается теплой и комфортной, но с аномалиями относительно долгосрочных прогнозов.
В период с 1 по 5 августа дневная температура составит +23 градуса, ночная будет опускаться до +13 градусов. Осадки будут минимальными, влажность — 72–74%, ветер южный, 3,5–4,3 м/с, давление — 743–745 мм ртутного столба.
С 6 по 10 августа сохранится стабильная погода. Днем — от +24 до +28 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов. Кратковременные дожди вероятны 10 августа (до 3,4 мм), ветер усилится до 7 м/с.
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