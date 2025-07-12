Шоу «Маска», Пугачева, смерть жены: как живет певец Ярослав Сумишевский

Певец Ярослав Сумишевский продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, что известно о его политической позиции и отношении к уехавшим коллегам?

Чем известен Сумишевский

Ярослав Сумишевский родился 18 октября 1983 года в городе Шахтерске на Сахалине. После окончания школы вместе с семьей переехал в Южно-Сахалинск, где поступил в училище искусств на хоровое дирижирование.

После окончания училища Сумишевский продолжил обучение на вокальном отделении в Московском государственном институте культуры и искусства.

Во время обучения он прошел кастинг на бэк-вокал к певцу Сергею Лазареву, с которым проработал 1,5 года. Следующим знаковым этапом в карьере музыканта стало участие в телепроекте Hello, Jurmala, где он завоевал приз зрительских симпатий.

В 2011 году Сумишевский выпустил первый клип на композицию «Птица-любовь». Популярность пришла к нему благодаря уникальному тембру голоса и онлайн-проектам, в частности «Народный Махор», который стал платформой для молодых исполнителей.

Ярослав Сумишевский на вручении премии «Шансон года» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2018 году артист принял участие в проекте «Три аккорда». В том же году он организовал концерт в «Вегас Сити Холле», а в 2019 году смог собрать полный зал Кремлевского дворца.

С того времени ведет активную концертную деятельность.

Что известно о личной жизни Сумишевского

Первой женой Ярослава Сумишевского была Светлана, с которой он познакомился во время учебы в Южно-Сахалинске. В 2001 году у пары родилась дочь Ксения.

Сумишевский ушел от Светланы, когда в 2009 году в Москве встретил организатора мероприятий Наталью. В 2017 году она родила певцу сына Мирослава.

В январе 2021 года супруги попали в аварию по дороге на концерт, проходивший в Красноярске. Машина, в которой они находились, выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с автоцистерной. Водитель погиб на месте, Сумишевский получил сотрясение мозга, а Наталья в тяжелом состоянии была доставлена в местную больницу. Женщина скончалась спустя несколько дней, не приходя в сознание.

«Если она меня видит, то точно хочет, чтобы я продолжал то, что мы начали вместе», — говорил Сумишевский в программе «Привет, Андрей!».

В прошлом году исполнитель проводил сына в первый класс.

Что известно о политической позиции Сумишевского

Ярослав Сумишевский заявлял, что все российские артисты должны высказать свою политическую позицию. Он также подчеркивал, что сам является патриотом.

«Можно долгое время быть нейтральным, но тем не менее рано или поздно, раз ты живешь в той стране, в которой ты живешь, нужно высказать свою позицию. Потому что, во-первых, ты в этой стране живешь, тебе надо дальше как-то существовать. Ты либо должен сказать „я согласен с политикой“, либо „я не согласен с политикой“. Ну, как показывает практика, весь мир так живет. Нет, мне кажется, ни одного артиста, который не высказал бы свою позицию. Я свою позицию конкретно высказал. Я патриот своей страны, я люблю Россию, я в ней вырос, родился, она мне дала все — детей, любовь», — говорил Сумишевский корреспонденту NEWS.ru на закрытии «Славянского базара» в Витебске.

Ярослав Сумишевский на закрытии XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что Сумишевский говорил об уехавших артистах и Пугачевой

По мнению Ярослава Сумишевского, народная артистка СССР Алла Пугачева своими высказываниями просто пытается проявить себя, чтобы о ней вновь начали говорить.

«Сложно сказать об Алле Борисовне, потому что она человек другого масштаба. Я могу просто предположить, что каждому, по моему мнению, состоявшемуся артисту в определенный момент хочется проявить себя. Ты уже известный, но ничего не происходит в жизни, а надо вот как-то что-то сделать такое, чтобы о тебе опять начали говорить. Мне кажется, поэтому», — поделился он с корреспондентом NEWS.ru.

Других уехавших артистов Сумишевский сравнил с мужьями, бросившими жен. Он заявил, что такие знаменитости могут вернуться в Россию, но лишь заслужив прощение.

«По-хорошему, если принял решение уехать, значит уезжай и оставайся. Если артист возвращается, значит он изначально выбирал там, где получше. То же самое, как с женой: ты выбрал себе жену, живи с ней, пожалуйста. Возвращаться — это неправильно. На каких условиях можно вернуться? Если искренне скажет: я был не прав. Прощение есть, но его нужно заслужить», — объяснил певец.

Чем сейчас занимается Сумишевский

Ярослав Сумишевский продолжает творческую деятельность. В ближайшее время он выступит в Сочи (24 августа), Геленджике (25 августа), Благовещенске (10 сентября), Хабаровске (12 сентября), Владивостоке (15 сентября), Южно-Сахалинске (17 сентября), Уфе (1 октября), Челябинске (3 октября), Костроме (6 октября), Иваново (7 октября), Владимире (8 октября), Красноярске (13 октября), Иркутске (15 октября), Москве (3 ноября), Санкт-Петербурге (11 ноября) и Пятигорске (13 ноября).

Ярослав Сумишевский и Адвентина Делфиа Грасиа Бутарбутар Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В апреле 2025 года певец принял участие в шоу «Маска». Он выступал в костюме Окуня, но не дошел до финала.

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