Крым, орден от Путина, мнение об СВО: как живет актриса Алиса Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, награду ей вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Какие еще последние новости о ней известны, как она сейчас живет, чем занимается?

Чем известна Фрейндлих

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха и актрисы Ксении Фрейндлих. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

Актриса снималась в картинах «Город зажигает огни», «12 стульев», «Вальс», «Укрощение строптивой», «Принцесса на горошине», «Служебный роман», «Старомодная комедия», «Встреча в Останкино», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Клетка для канареек», «Жестокий романс», «Прости», «Подмосковные вечера», «Охота», «Линия Марты», «Большой», «Волнение» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Фрейндлих

Первым супругом Алисы Фрейндлих был ее однокурсник Владимир Карасев.

Второй раз она вышла замуж за народного артиста СССР Игоря Владимирова. В браке родилась дочь Варвара, которая тоже стала актрисой. Сейчас у нее есть двое детей — дочь Анна и сын Никита, который работает кинопродюсером.

Третьим супругом Фрейндлих был актер и художник-постановщик Юрий Соловей. Они поженились в начале 1980-х годов, развелись в 1990 году.

Что Фрейндлих говорила о Путине и спецоперации

Алиса Фрейндлих неоднократно заявляла, что с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В 2012 году она также принимала участие в предвыборной агитации.

Актриса напрямую не высказывала мнение о спецоперации, но за несколько лет до ее начала говорила, что чувствовала предвзятость к РФ со стороны западных коллег.

«Тут мы с вами ударяемся в политику, а это не мое. Но я скажу… Главное, что Россией не довольны. Почему именно — дело второе. Крым не причина, а только повод проявить это недовольство. Мы дали повод», — комментировала она в 2016 году.

Владимир Путин и Алиса Фрейндлих Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

По ее мнению, чтобы рассуждать о происходящих событиях, необходимо хорошо знать историю.

«Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если бы он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал», — считает Фрейндлих.

После начала спецоперации артистка сообщила, что не собирается уезжать из России. Она сравнивала происходящее в стране с ремонтом в квартире: пока он идет, все недовольны, но когда все заканчивается, хочется снова жить в этом помещении и создавать уют, для чего приходится много трудиться.

Чем сейчас занимается Фрейндлих

Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. По словам Александра Беглова, доброта, интеллигентность и гостеприимство актрисы являются воплощением ленинградского характера.

«От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы вас любим, мы вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство — воплощение ленинградского характера», — сказал он.

Беглов добавил, что вручил Фрейндлих государственную награду по поручению Владимира Путина.

Квартира артистки расположена в историческом центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Однако последнее время, по данным СМИ, она предпочитает проводить время в загородном доме в поселке Комарово, расположенном в курортном районе Санкт-Петербурга.

Фрейндлих работает в труппе БДТ с 1983 года. Она задействована в спектаклях «Война и мир Толстого», «Лето одного года», «Дядюшкин сон» и «Алиса».

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