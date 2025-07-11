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11 июля 2025 в 19:12

Акиньшина, серый список актеров, запрет Латвии: как живет Данила Козловский

Данила Козловский Данила Козловский Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заслуженный артист России Данила Козловский возобновил выступления в Москве после длительного перерыва. Что известно о его новых проектах, личной и общественной жизни?

Чем известен Козловский, почему перестал сниматься в кино

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, окончил Российский государственный институт сценических искусств. С 2012 года служит в Театре Европы. Актер дебютировал в кино в 1999 году в сериале «Простые истины». В 2014 году состоялся его голливудский дебют в картине Марка Уотерса «Академия вампиров».

Свои наиболее известные роли Козловский сыграл в лентах «Легенда № 17», «Духless», «Викинг», «Чернобыль», «Карамора», «Надвое» и других. На настоящий момент в его фильмографии около 70 работ. Премьеры с артистом не выходили с 2023 года. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что это связано с тем, что он находится в сером списке.

«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — сказал он.

Что известно о личной жизни Козловского

Данила Козловский на протяжении трех лет был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. В 2015 году он начал отношения с режиссером Ольгой Зуевой. В 2020 году в Нью-Йорке у пары родилась дочь Ода-Валентина. Вскоре после этого они расстались. Девочка живет вместе с матерью в США.

На протяжении нескольких лет в прессе ходят слухи о романтических отношениях актера и его коллеги Оксаны Акиньшиной, однако они никогда не подтверждали их. В январе артисты опубликовали фотографии из Южной Африки, которые были сделаны в одинаковых локациях.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина Данила Козловский и Оксана Акиньшина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Данила Козловский и Оксана Акиньшина отдыхают вместе в Южной Африке. В эти отношения никто не верил, а зря: пара вместе еще с 2020 года, после того как они вместе сыграли главные роли в фильме Козловского „Чернобыль“», — отметил Telegram-канал Super.

Что Козловский говорил об СВО, как помогает курянам

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах» и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду <…>. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал он в соцсетях.

Актер более 15 лет занимается благотворительностью вместе со своим братом. По информации журналистов, после начала спецоперации они постоянно поддерживают людей из приграничных регионов, в том числе жителей Курской области.

Чем сейчас занимается Козловский

Данила Козловский на протяжении двух последних лет гастролировал со своим музыкальным спектаклем FRANK за границей, но в мае возобновил карьеру в России, теперь он выступает с авторским проектом на сцене Театра эстрады.

Также актер был утвержден на роль писателя Корнея Чуковского в постановке «Чуковский» в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Премьера запланирована на сентябрь 2025 года.

В мае правительство Латвии запретило Козловскому въезд на территорию страны на неопределенный срок.

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