Слезы матери, слова спутницы, открытый гроб: как прошли похороны Старовойта

Сегодня, 11 июля, в Санкт-Петербурге прошли похороны бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Что об этом известно, кто проводил чиновника в последний путь?

Как прошли похороны Старовойта

Романа Старовойта похоронили сегодня, 11 июля, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Проводить его в последний путь пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат петербургского Заксобрания Александр Ржаненков, глава АвтоВАЗа Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Перед захоронением каждый желающий смог попрощаться со Старовойтом, гроб с его телом стоял на специальном постаменте около могилы и был открытым.

Проститься со Старовойтом также пришла его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Она стояла около могилы заплаканная, с большим букетом красных роз.

«Девушка Романа Старовойта вместе с мамой приехала на похороны экс-министра на Смоленском кладбище в Петербурге. Накануне Полина не была на прощании с экс-министром в Москве. Девушка держится на расстоянии от дочерей и экс-супруги покойного. Полина присутствует на похоронах со своей матерью, которая стала инициатором их отношений», — отметил Telegram-канал SHOT.

Прощаясь со Старовойтом, Копылова положила букет роз на гроб, наклонилась к покойному и сказала: «Я тебя люблю, у меня все хорошо».

Мать чиновника вели к могиле под руки, пишет KP.RU. Женщина долго плакала у гроба сына.

«Мать Романа Старовойта еле держалась на ногах. Женщина, рыдая, долго прощалась с сыном, опираясь на гроб. Ее поддерживали дочери Старовойта. А вот помощнице Романа Владимировича не нашлось места под шатром — Полина всю официальную церемонию простояла в сторонке и только когда подошла проститься, разрыдалась», — отметили журналисты.

Похороны включали проход с государственными наградами Старовойта. Присутствующим напомнили биографию покойного, упомянув про орден Дружбы, грамоту президента и любовь к лыжам и триатлону. Церемонии прощания и захоронения проходили под усиленной охраной полиции и сотрудников транспортной безопасности.

За несколько минут до захоронения чиновника на Смоленское кладбище приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и бросил горсть земли в могилу.

Старовойт был похоронен в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной, рядом с могилами народной артистки РФ Людмилы Сенчиной, актрисы Анны Самохиной и певца Эдуарда Хиля.

Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище Фото: Петр Ковалев/ТАСС Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Могила экс-министра находится недалеко от часовни Ксении Блаженной. Считается, что захоронения рядом с ней выделяют по распоряжению властей для госдеятелей или творческих лиц», — пишет SHOT.

Старовойт был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе в Москве 7 июля после того, как он был отстранен от должности министра транспорта указом президента России. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

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