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11 июля 2025 в 13:12

Слезы матери, слова спутницы, открытый гроб: как прошли похороны Старовойта

Полина Копылова на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Полина Копылова на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сегодня, 11 июля, в Санкт-Петербурге прошли похороны бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Что об этом известно, кто проводил чиновника в последний путь?

Как прошли похороны Старовойта

Романа Старовойта похоронили сегодня, 11 июля, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Проводить его в последний путь пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат петербургского Заксобрания Александр Ржаненков, глава АвтоВАЗа Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Перед захоронением каждый желающий смог попрощаться со Старовойтом, гроб с его телом стоял на специальном постаменте около могилы и был открытым.

Проститься со Старовойтом также пришла его 25-летняя возлюбленная Полина Копылова. Она стояла около могилы заплаканная, с большим букетом красных роз.

«Девушка Романа Старовойта вместе с мамой приехала на похороны экс-министра на Смоленском кладбище в Петербурге. Накануне Полина не была на прощании с экс-министром в Москве. Девушка держится на расстоянии от дочерей и экс-супруги покойного. Полина присутствует на похоронах со своей матерью, которая стала инициатором их отношений», — отметил Telegram-канал SHOT.

Прощаясь со Старовойтом, Копылова положила букет роз на гроб, наклонилась к покойному и сказала: «Я тебя люблю, у меня все хорошо».

Мать чиновника вели к могиле под руки, пишет KP.RU. Женщина долго плакала у гроба сына.

«Мать Романа Старовойта еле держалась на ногах. Женщина, рыдая, долго прощалась с сыном, опираясь на гроб. Ее поддерживали дочери Старовойта. А вот помощнице Романа Владимировича не нашлось места под шатром — Полина всю официальную церемонию простояла в сторонке и только когда подошла проститься, разрыдалась», — отметили журналисты.

Похороны включали проход с государственными наградами Старовойта. Присутствующим напомнили биографию покойного, упомянув про орден Дружбы, грамоту президента и любовь к лыжам и триатлону. Церемонии прощания и захоронения проходили под усиленной охраной полиции и сотрудников транспортной безопасности.

За несколько минут до захоронения чиновника на Смоленское кладбище приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и бросил горсть земли в могилу.

Старовойт был похоронен в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной, рядом с могилами народной артистки РФ Людмилы Сенчиной, актрисы Анны Самохиной и певца Эдуарда Хиля.

Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Могила экс-министра находится недалеко от часовни Ксении Блаженной. Считается, что захоронения рядом с ней выделяют по распоряжению властей для госдеятелей или творческих лиц», — пишет SHOT.

Старовойт был обнаружен мертвым в Одинцовском городском округе в Москве 7 июля после того, как он был отстранен от должности министра транспорта указом президента России. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

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