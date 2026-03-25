25 марта 2026 в 18:37

Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта

Покойный Старовойт получал в качестве откатов десятки миллионов рублей

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бывший министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве откатов, пишет объединенная пресс-служба судов региона. В суде прошел допрос бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который сообщил о размерах взяток покойного.

Кроме того, Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве откатов десятках миллионов рублей, — сказано в публикации.

Также Смирнов рассказал, что сам получил в качестве благодарности за заключение контрактов на возведение фортификаций от одного подрядчика 12 млн рублей, а от другого — около 9 млн рублей. С фигурантами дела, по словам Смирнова, он был знаком с 1990-х и начала 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

