Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта Покойный Старовойт получал в качестве откатов десятки миллионов рублей

Бывший министр транспорта Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве откатов, пишет объединенная пресс-служба судов региона. В суде прошел допрос бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который сообщил о размерах взяток покойного.

Кроме того, Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве откатов десятках миллионов рублей, — сказано в публикации.

Также Смирнов рассказал, что сам получил в качестве благодарности за заключение контрактов на возведение фортификаций от одного подрядчика 12 млн рублей, а от другого — около 9 млн рублей. С фигурантами дела, по словам Смирнова, он был знаком с 1990-х и начала 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.