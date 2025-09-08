Открыто дело о наследстве Старовойта: что получат вдова, дети, любовница

В Москве открыли дело о наследстве погибшего экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Соответствующая информация опубликована в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Кто в списке претендентов на имущество и деньги чиновника, о каких суммах идет речь, что получит его 25-летняя возлюбленная Полина Корнеева — в материале NEWS.ru.

Кто получит наследство Старовойта

Согласно законодательству РФ, наследниками первой очереди являются дети, супруга и родители покойного. Старовойт был официально разведен со своей женой Светланой, с которой он состоял в браке с 2010 года. У них есть две дочери — 15-летняя Анастасия и 19-летняя Ангелина. Также на наследство может претендовать мать чиновника.

Если Старовойт оставил завещание, то его наследство может быть распределено иначе. Он мог включить в него экс-супругу и свою возлюбленную Полину Корнееву (настоящая фамилия — Копылова), и других людей.

«Лица, состоявшие с умершим в фактических отношениях без регистрации брака, не входят в число наследников ни одной из очередей. Исключение возможно лишь при наличии завещания, где такие лица прямо указаны, либо в случае признания их иждивенцами умершего, находившимися на его содержании не менее года до смерти», — пояснил NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Также он добавил, что имущество, приобретенное преступным путем, может быть конфисковано и не войдет в наследственную массу. По его словам, это касается только тех активов, которые суд признает связанными с нарушением закона, остальное имущество будет распределено между наследниками в обычном порядке.

Делом о наследстве Старовойта занимается нотариус Ольга Струкова. Она отказалась отвечать на вопросы корреспондента NEWS.ru, сославшись на профессиональную тайну.

«О чем тут говорить? Нотариус никаких сведений выдавать не может. Это закрытая информация. Закончится дело — все будет понятно, что и у кого есть», — сказала она.

Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище Фото: Петр Ковалев/ТАСС Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Стрингер/NEWS.ru Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Чем владел Роман Старовойт

Последняя публичная декларация Старовойта была подана еще в период его работы на посту главы Курской области в 2021 году. Согласно документу, годовой доход чиновника составил чуть больше 6,9 млн рублей. Его супруга Светлана, с которой на тот момент губернатор состоял в браке, задекларировала доход в размере 18,4 млн рублей. В список имущества, принадлежавшего Старовойту, тогда вошла доля в нежилом помещении и автомобиль марки Chrysler. Кроме того, в пользовании чиновника находились две квартиры площадью 165,1 и 55,7 кв. м и дача.

После начала специальной военной операции Владимир Путин подписал указ, который разрешает чиновникам не публиковать декларации о доходах. Однако на одном из совещаний в правительстве Старовойт сам сообщил, что в 2022 году заработал 5,7 млн рублей, из которых 1,15 млн перечислил в благотворительные фонды.

После этого никаких официальных данных об имуществе и заработке Старовойта не появлялось. Однако некоторые СМИ утверждали, что семья чиновника якобы обладала недвижимостью общей стоимостью около одного миллиарда рублей. В частности, назывались квартиры в Курске, Москве и Санкт-Петербурге. Площадь одной из них достигает 345 квадратных метров, писали журналисты.

По утверждению Mash, родственники Старовойта владели квартирой в элитном московском ЖК в Шмитовском проезде на 140 «квадратов». Кроме того, журналисты заявляли о связи экс-губернатора с участком на 18 соток и трехэтажным домом в районе Мякинино в Москве, стоимость которого оценивают в 260 миллионов рублей.

Также известно о квартире Старовойта в ЖК бизнес-класса на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге с видом на Неву. Летом 2025 года там шел ремонт.

Что произошло с экс-губернатором Курской области Старовойтом

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта, занимавшего должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. Накануне утром чиновник был на работе в ведомстве, провел совещание, попрощался с коллегами и поехал домой.

Позже его тело было обнаружено на территории парка Малевича в Подмосковье. Труп чиновника нашли его охранники. По сообщению ГСУ СК России по Московской области, основная версия ЧП — самоубийство.

Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Автомобиль Tesla на котором приехал Роман Старовойт к месту трагедии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Место обнаружение тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Место обнаружение тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Позже стало известно, что вечером 7 июля следователи якобы планировали задержать Старовойта по подозрению в мошенничестве и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях. Эта информация официально не подтверждена.

Курский общественник, который был знаком с экс-главой области, заявил, что бывший губернатор мог был причастен к коррупционным схемам, которые реализовывались в регионе. По некоторым данным, ему могло грозить до 20 лет колонии. В СК РФ не комментировали эти сведения.

Прощание с Романом Старовойтом состоялось 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Проводить политика в последний путь пришли члены правительства — вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин не присутствовал на церемонии из-за рабочего графика.

Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Проститься с ним также пришла Полина Копылова. Она стояла около могилы заплаканная, с большим букетом красных роз.

Читайте также:

Смерть мужа, наследство, новые роли: как живет вдова Мороза Исакова

Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу

Сын Паши Техника лишится квартиры? Кому достанется наследство рэпера