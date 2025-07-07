Появились сведения о совещании Старовойта перед смертью Mash: Старовойт был на работе в Минтрансе 7 июля и успел провести совещание

Telegram-канал Mash сообщил, что утром в понедельник, 7 июля, бывший министр транспорта Роман Старовойт был на работе в ведомстве. По данным источника, он успел провести совещание. Произошло это, согласно каналу, во время объявления об отставке Старовойта с должности главы министерства.

В публикации говорится, что после совещания министр попрощался с коллегами и поехал домой. Согласно имеющейся информации, тело бывшего руководителя ведомства обнаружили в машине — Tesla нашли около парка Малевича. Авторы поста уточнили, что Старовойта нашли около 15:00 в понедельник.

При этом сообщалось, что бывший глава Минтранса мог умереть более суток назад. По данным близкого к следственным органам источника, самоубийство Старовойта, предварительно, произошло в ночь с 5 на 6 июля.

Журналисты выяснили, что бывший глава Курской области Алексей Смирнов, который в прошлом был заместителем экс-министра транспорта, дал показания против него. Сам он арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.