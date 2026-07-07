В Петербурге почтили память экс-министра Старовойта открытием монумента

Монумент бывшему министру транспорта России Роману Старовойту открыли на Смоленском кладбище в годовщину его смерти, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». У памятника появились новые венки, в том числе от Министерства транспорта, а также букет алых роз с надписью «Любимому от Полины».

Ранее появились кадры прощания президента России Владимира Путина с бывшим министром обороны РФ и почетным президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым. Церемония прошла в Центральной клинической больнице Управделами президента. Глава государства возложил цветы к гробу, почтил память умершего и пообщался с его родственниками.

Между тем в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» прошла церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Актриса посвятила театру более 60 лет своей жизни. Проститься с артисткой пришли ее родные, коллеги и поклонники, которые приносят цветы в знак уважения. В фойе театра разместили портрет Жемчужной с букетом гвоздик, а на сцене установили гроб, окруженный траурными венками.