Названа возможная дата смерти Старовойта Forbes: Старовойт мог покончить с собой в ночь с 5 на 6 июля до своей отставки

Бывший министр транспорта Роман Старовойт мог покончить с собой более суток назад, сообщает Forbes. По данным источника, близкого к следственным органам, это произошло, предположительно, в ночь с 5 на 6 июля.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что самоубийство экс-главы Минтранса произошло «достаточно давно». При этом информация об отставке Старовойта появилась только в понедельник, 7 июля.

В СК России сообщили, что основной версией смерти экс-министра транспорта считается самоубийство. Представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что его нашли в машине на территории Одинцовского округа Подмосковья.

Ранее СМИ сообщили, что экс-главе Минтранса могло грозить до 20 лет колонии в рамках уголовного дела о растрате и мошенничестве. По данным источника, давший против него показания экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что действовал по его указанию. Экс-глава региона арестован по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.