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07 июля 2025 в 16:24

«Произошло достаточно давно»: Картаполов о самоубийстве Старовойта

Картаполов заявил, что самоубийство Старовойта произошло достаточно давно

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший глава Минтранса России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт действительно покончил с собой, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что это «произошло достаточно давно».

О том, что Старовойт свел счеты с жизнью стало известно в понедельник, 7 июля. Рядом с его телом в Одинцово Московской области нашли наградной пистолет, который ему вручили, когда он возглавлял Курскую область. Оружие бывший министр транспорта получил от руководства МВД в 2023 году за оказание содействия в выполнении задач.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Вместо Старовойта Минтранс возглавил его бывший заместитель Андрей Никитин. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Путин при выборе ориентировался на достижения кандидатов. По его словам, лучше кандидатуры не было.

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