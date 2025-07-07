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07 июля 2025 в 13:02

Песков объяснил назначение Никитина на пост главы Минтранса

Песков: кандидатура Никитина была лучшей для назначения на пост главы Минтранса

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кандидатура Андрея Никитина на пост исполняющего обязанности главы Минтранса была лучшей из всех возможных, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что именно поэтому президент России Владимир Путин провел назначение, передает ТАСС.

В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции, — сказал он.

Ранее представитель Кремля заявил, что указ президента об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ не связан с утратой доверия. Путин подписал указ об отставке Старовойта в понедельник, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года.

Старовойт — экс-губернатор Курской области. После его ухода регион возглавил Алексей Смирнов. Он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных укреплений в регионе.

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