В Кремле высказались об отставке главы Минтранса Песков: отставка экс-главы Минтранса Старовойта не связана с утратой доверия

Указ президента России Владимира Путина об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ не связан с утратой доверия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, смена главы ведомства связана с качествами нового и. о. руководителя Минтранса Андрея Никитина, передает ТАСС.

Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было. В настоящий момент, по мнению президента, рабочий опыт, рабочие качества Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство <…> выполняло свои задачи и функции, — сказал Песков.

7 июля в Кремле сообщили, что Путин назначил исполняющим обязанности министра транспорта заместителя главы ведомства Андрея Никитина. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Старовойт занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. До этого чиновник находился на посту губернатора Курской области. После его ухода регион возглавил Алексей Смирнов. Он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных укреплений в регионе.