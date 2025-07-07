Путин назначил исполняющего обязанности главы Минтранса

Заместитель министра транспорта России Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей министра транспорта Российской Федерации до назначения министра транспорта Российской Федерации, — сказано в указе.

Путин подписал указ об отставке Старовойта в понедельник, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. Старовойт — экс-губернатор Курской области. После его ухода регион возглавил Алексей Смирнов. Он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных укреплений в регионе.

Ранее о том, что Никитин может возглавить ведомство после отставки экс-главы Минтранса Романа Старовойта, сообщали СМИ со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений. Уточнялось, что Никитин покинул пост губернатора Новгородской области еще в феврале — именно это было частью подготовки к переходу.