Старовойт покинул пост министра транспорта России спустя год работы

Роман Старовойт покинул пост министра транспорта России. Он занимал должность главы ведомства с 14 мая 2024 года. Указ об отставке Старовойта, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации, — сказано в указе.

Старовойт — бывший губернатор Курской области. С 2012 по 2018 год он возглавлял Росавтодор, в октябре 2018-го занимал пост замминистра транспорта. После шести лет в должности губернатора Курской области, в мае 2024 года, был назначен министром.

После ухода Старовойта Курскую область возглавил Алексей Смирнов. Он занимал пост губернатора с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных укреплений в регионе.

После начала военной спецоперации Старовойт оказался под санкциями ряда стран, включая Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Украину и США. Он награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, а также имеет ранг действительного государственного советника РФ 1-го класса.

Ранее в Курской области Инна Апонасенко покинула пост врио министра финансов и бюджетного контроля. Она ушла с должности спустя ровно месяц работы, прежде она была первым замминистра.