Стало известно, кто может сменить Старовойта на посту министра транспорта

Романа Старовойта на посту министра транспорта РФ может сменить его заместитель Андрей Никитин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений. По их словам, перестановка в руководстве готовилась заранее.
Никитин покинул пост губернатора Новгородской области еще в феврале — именно это было частью подготовки к переходу, уточнили инсайдеры. Один из них утверждает, что назначение планировали приурочить к началу Петербургского международного экономического форума.
Согласно указу об отставке, Никитин ушел с поста губернатора Новгородской области по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении заместителем главы Минтранса.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. Старовойт — бывший губернатор Курской области. После его ухода регион возглавил Алексей Смирнов. Он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных укреплений в регионе.