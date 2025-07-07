Стало известно, кто может сменить Старовойта на посту министра транспорта Старовойта на посту министра транспорта может сменить Андрей Никитин

Романа Старовойта на посту министра транспорта РФ может сменить его заместитель Андрей Никитин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений. По их словам, перестановка в руководстве готовилась заранее.

Никитин покинул пост губернатора Новгородской области еще в феврале — именно это было частью подготовки к переходу, уточнили инсайдеры. Один из них утверждает, что назначение планировали приурочить к началу Петербургского международного экономического форума.

Согласно указу об отставке, Никитин ушел с поста губернатора Новгородской области по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении заместителем главы Минтранса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. Старовойт — бывший губернатор Курской области. После его ухода регион возглавил Алексей Смирнов. Он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных укреплений в регионе.