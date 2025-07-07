Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет

Telegram-канал Mash сообщил, что рядом с телом бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта нашли наградной пистолет, который ему вручили, когда он возглавлял Курскую область. Оружие он получил от руководства МВД в 2023 году за оказание содействия в выполнении задач.

Именной пистолет Старовойту вручал начальник ГУ МВД России по Курской области Виктор Косарев. Приказ подписал глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Telegram-канал «112» сообщил, что тело Старовойта обнаружили в его доме в подмосковном Одинцово. По данным канала, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов дал показания против экс-министра. Сам он находится под стражей по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

После ухода Старовойта приграничный регион возглавил Смирнов. Он занимал пост губернатора с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан и арестован. Смирнов в суде заявил, что не будет скрываться от следствия или мешать ему иным образом, если окажется на свободе.