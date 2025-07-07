«112»: Старовойт после отставки покончил с собой

«112»: Старовойт после отставки покончил с собой

Telegram-канал «112» сообщил, что экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой. По данным канала, тело обнаружили в подмосковном Одинцово.

Как уточнил «112», бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов дал показания против Старовойта. Экс-глава региона находится под стражей по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

После ухода Старовойта приграничный регион возглавил Смирнов. Он занимал пост губернатора с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан и арестован. Смирнов в суде заявил, что не будет скрываться от следствия или мешать ему иным образом, если окажется на свободе.

Ранее в Курской области Инна Апонасенко покинула пост врио министра финансов и бюджетного контроля. Она ушла с должности спустя ровно месяц работы, прежде она была первым замминистра.