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07 июля 2025 в 16:32

SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Владислав Шатило/РБК/News.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-главе Минтранса РФ Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растратах. По данным канала, давший против него показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что действовал по его указанию. Экс-глава региона арестован по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.

Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово. Его тело обнаружили в личном автомобиле. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил смерть экс-министра и уточнил, что это «произошло достаточно давно».

Сегодня, 7 июля, Старовойта отправили в отставку. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет. После ухода Старовойта приграничный регион возглавил Смирнов. Он занимал пост губернатора с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан и арестован.

РБК сообщает, что отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим в выходные на фоне атаки беспилотников. По словам источников, близких к администрации президента, экс-министр недостаточно активно разбирался с этой ситуацией. При этом некоторые инсайдеры усомнились в данной версии.

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Курская область
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