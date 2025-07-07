SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии

Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-главе Минтранса РФ Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве и растратах. По данным канала, давший против него показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что действовал по его указанию. Экс-глава региона арестован по обвинению в хищении средств при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах.

Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово. Его тело обнаружили в личном автомобиле. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил смерть экс-министра и уточнил, что это «произошло достаточно давно».

Сегодня, 7 июля, Старовойта отправили в отставку. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет. После ухода Старовойта приграничный регион возглавил Смирнов. Он занимал пост губернатора с мая по декабрь 2024 года, а в апреле 2025-го был задержан и арестован.

РБК сообщает, что отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим в выходные на фоне атаки беспилотников. По словам источников, близких к администрации президента, экс-министр недостаточно активно разбирался с этой ситуацией. При этом некоторые инсайдеры усомнились в данной версии.