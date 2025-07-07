Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:27

СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта

СК России: Старовойт найден мертвым с огнестрельным ранением в своем автомобиле

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/News.ru

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта обнаружили мертвым в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, на теле экс-главы ведомства обнаружено огнестрельное ранение.

Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением, — сказано в сообщении.

Петренко отметила, что сейчас следствие устанавливает другие обстоятельства смерти политика. На месте происшествия работают следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Как сообщали СМИ со ссылкой на ряд источников, близких к администрации президента, отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим на выходных на фоне атаки беспилотников. Утверждалось, что он недостаточно активно работал по ситуации. При этом некоторые источники усомнились в данной версии.

Россия
СК РФ
Роман Старовойт
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.