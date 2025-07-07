СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта СК России: Старовойт найден мертвым с огнестрельным ранением в своем автомобиле

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта обнаружили мертвым в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, на теле экс-главы ведомства обнаружено огнестрельное ранение.

Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением, — сказано в сообщении.

Петренко отметила, что сейчас следствие устанавливает другие обстоятельства смерти политика. На месте происшествия работают следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Как сообщали СМИ со ссылкой на ряд источников, близких к администрации президента, отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим на выходных на фоне атаки беспилотников. Утверждалось, что он недостаточно активно работал по ситуации. При этом некоторые источники усомнились в данной версии.