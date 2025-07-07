Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта РБК: отставка Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах

Отставка бывшего министра транспорта России Романа Старовойта могла быть связана с коллапсом в аэропортах, произошедшим в выходные на фоне атаки беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на ряд источников, близких к администрации президента. Утверждается, что Старовойт недостаточно активно работал по ситуации. При этом некоторые источники усомнились в данной версии.

Все-таки Старовойт был на позиции министра чуть больше года. За такое время редко кому удается что-то кардинально поменять в курируемой отрасли. И, учитывая нашу скорость принятия кадровых решений в связи с качеством работы, я в этом сомневаюсь, — отметил один из собеседников агентства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта сегодня, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года, а до этого возглавлял Курскую область на протяжении шести лет.

Позднее сообщалось, что Старовойт покончил с собой. Сообщалось, что рядом с телом нашли наградной пистолет, который ему вручили, когда он возглавлял Курскую область.