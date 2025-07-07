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07 июля 2025 в 16:13

Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта

SHOT: экс-глава Курской области Смирнов мог дать показания на Старовойта

Алексей Смирнов Алексей Смирнов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Telegram-канал SHOT пишет, что бывший глава Курской области Алексей Смирнов дал показания против Романа Старовойта. В прошлом чиновник был его заместителем. Старовойт 7 июля лишился должности главы Минтранса России, после чего его нашли мертвым в Одинцово.

Источник отмечает, что экс-руководитель региона сам арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе. Канал пишет, что Смирнов проворачивал схему со своим помощником Алексеем Дедовым. Авторы поста уточнили, что вместе они получали по 10% отступных от каждого контракта Корпорации развития.

Предприятие занимались постройкой фортификаций на границе с Украиной. По данным следствия, из 15 млрд было похищено около 200 млн рублей.

Ранее выяснилось, что экс-министр транспорта покончил с собой. Произошло это после сообщений о его отставке с должности главы ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении Старовойта с поста министра транспорта в понедельник, 7 июля. Он занимал эту должность с 14 мая 2024 года.

Роман Старовойт
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