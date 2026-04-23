Защита осужденного на 14 лет курского экс-губернатора подала две апелляции

Защита курского экс-губернатора Смирнова подала две апелляции на приговор

Адвокаты бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, осужденного на 14 лет колонии за получение крупной взятки, подала две апелляционные жалобы на приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Сторона защиты не согласна с вынесенным решением и намерена добиваться его пересмотра.

Следствие установило, что с июня 2022 по апрель 2023 года Смирнов и его заместители получали взятки от компаний за общее покровительство и содействие в заключении госконтрактов, в том числе связанных с капитальным ремонтом, строительством и возведением фортификаций. Ленинский районный суд Курска огласил приговор экс-чиновнику 6 апреля.

Суд также конфисковал у Смирнова почти 21 млн рублей. Во время расследования бывший губернатор согласился на сделку со следствием.

До этого сообщалось, что Смирнов и бывший заместитель главы Курской области Алексей Дедов получали взятки от представителей бизнеса.