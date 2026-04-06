06 апреля 2026 в 16:34

Стала известна реакция курского экс-губернатора на приговор суда

Экс-губернатор Курской области Смирнов сдержанно выслушал приговор суда

Алексей Смирнов Алексей Смирнов Фото: Алена Солодова/РИА Новости
Осужденный на 14 лет лишения свободы за коррупцию бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов воспринял назначенный ему приговор сдержанно и с серьезным выражением лица, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента из зала Ленинского суда Курска. В понедельник, 6 апреля, суд признал его виновным по делу о получении взяток.

Следствие установило, что с июня 2022 по апрель 2023 года Смирнов и его заместители получали взятки от компаний за общее покровительство и содействие в заключении госконтрактов, в том числе, связанных с капитальным ремонтом, строительством и возведением фортификаций.

Суд также конфисковал у Смирнова почти 21 млн рублей. Судья, оглашая решение, постановила взыскать эту сумму в доход государства. Во время расследования бывший губернатор согласился на сделку со следствием.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
