Стала известна реакция курского экс-губернатора на приговор суда

Осужденный на 14 лет лишения свободы за коррупцию бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов воспринял назначенный ему приговор сдержанно и с серьезным выражением лица, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента из зала Ленинского суда Курска. В понедельник, 6 апреля, суд признал его виновным по делу о получении взяток.

Следствие установило, что с июня 2022 по апрель 2023 года Смирнов и его заместители получали взятки от компаний за общее покровительство и содействие в заключении госконтрактов, в том числе, связанных с капитальным ремонтом, строительством и возведением фортификаций.

Суд также конфисковал у Смирнова почти 21 млн рублей. Судья, оглашая решение, постановила взыскать эту сумму в доход государства. Во время расследования бывший губернатор согласился на сделку со следствием.