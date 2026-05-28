Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году Ректор Гордин: вступительные испытания в МГТУ останутся прежними в 2026 году

В текущем году вступительные испытания и минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов МГТУ имени Баумана не изменятся по сравнению с прошлым годом, заявил NEWS.ru ректор вуза Михаил Гордин в ходе круглого стола в ТАСС «Новая модель высшего образования: прием и обучение в пилотных вузах в 2026 году». По его словам, в текущем году университет ведет прием как на программу высшего образования в рамках пилотного проекта, так и на программу бакалавриата.

Ничего не поменяется, по сравнению с прошлым годом будет все полностью также <…> Если я правильно помню, мы, возможно, немного изменили порог (минимальных баллов — NEWS.ru), а, может, даже и не меняли. Порог у нас 46, я не помню, какой был в прошлом году, когда мы говорим о поступлении в МГТУ у нас в Москве. Поэтому в целом никаких изменений, все то же самое, что было в прошлом году, — сказал Гордин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕГЭ нужно совершенствовать, сохраняя его сильные стороны и искореняя слабые. По словам политика, единый государственный экзамен серьезно изменил доступность высшего образования, дав каждому выпускнику шанс поступить в ведущий вуз независимо от дохода и места жительства.