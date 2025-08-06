Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 15:39

В МГТУ имени Баумана объяснили, будут ли расти цены на обучение в вузах

Ректор МГТУ: платное образование не может быть дешевле установленной нормы

Студенты в лекционной аудитории главного здания МГУ Студенты в лекционной аудитории главного здания МГУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Платное образование не может быть дешевле, чем норматив, установленный законом, заявил NEWS.ru ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. По его словам, цену на обучение вуз не поднимал четыре года подряд. Гордин вспомнил, как во времена пандемии COVID-19 плату не делали больше сознательно.

Норматив увеличивается, вы знаете, по закону мы платное образование не можем предоставлять дешевле, чем норматив финансирования на бюджетных студентов. И мы, кстати, многие, мне кажется, тоже, с учетом того, что этот норматив, скорее всего, будет расти, подняли цену в этом году. Я не думаю, что она будет расти больше, чем инфляция в следующем году. Какой-то рост, конечно, будет, — допустил ректор вуза.

Гордин добавил, что цена за обучение увеличивается строго в соответствии с инфляцией. Поэтому, отметил он, затраты на образование растут.

Это связано в первую очередь с зарплатами, которые тоже растут. Ну вы знаете динамику московских зарплат. Мы по майским указам президента обязаны платить преподавателям 200% от средней зарплаты по региону, и с этим связано увеличение стоимости, — заключил Гордин.

Ранее ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Илья Обабков объяснил регулярный рост цен на образование. По его словам, он неизбежен, поскольку вузы соблюдают нормативы по зарплатам преподавателей в соответствии с поручением президента России.
