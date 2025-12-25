Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:10

Путин выступил за расширение бесплатного образования

Путин поддержал расширение бесплатного образования в вузах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин поддержал расширение бесплатного образования в вузах. Однако глава государства выступил против платного обучения. Эту тему обсудили на заседании Госсовета.

Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности?подчеркнул глава государства.

Президент так ответил председателю ЛДПР Леониду Слуцкому, который предложил полностью отменить обучение по контракту на инженерные специальности. В рамках заседания Госсовета Путин предложил ежегодно составлять список из 100 образовательных организаций с наихудшими показателями. Лидер отметил, что эта мера позволит обеспечить таким учреждениям целевую помощь для улучшения ситуации.

Ранее Путин назвал один из главных приоритетов России. Президент отметил, что подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития страны. Данному направлению лидер присвоил стратегическое значение.

Владимир Путин
образование
вузы
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, смогут ли жертвы банды стоматологов получить компенсацию
«Царствие небесное, Верочка»: Ургант, Михайлов, Драпеко о смерти Алентовой
Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках
Захарова обвинила Евросоюз в искажении норм морского права
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.