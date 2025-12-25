Путин выступил за расширение бесплатного образования Путин поддержал расширение бесплатного образования в вузах

Президент России Владимир Путин поддержал расширение бесплатного образования в вузах. Однако глава государства выступил против платного обучения. Эту тему обсудили на заседании Госсовета.

Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? — подчеркнул глава государства.

Президент так ответил председателю ЛДПР Леониду Слуцкому, который предложил полностью отменить обучение по контракту на инженерные специальности. В рамках заседания Госсовета Путин предложил ежегодно составлять список из 100 образовательных организаций с наихудшими показателями. Лидер отметил, что эта мера позволит обеспечить таким учреждениям целевую помощь для улучшения ситуации.

Ранее Путин назвал один из главных приоритетов России. Президент отметил, что подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития страны. Данному направлению лидер присвоил стратегическое значение.