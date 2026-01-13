Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Картофельное пюре с фаршем — вкуснейшее сытное блюдо, проверенное поколениями кулинаров. Оно отлично утоляет голод, а благодаря сырной шапке становится еще аппетитнее. Делимся простым рецептом оригинального блюда на ужин, которое можно приготовить в духовке.
Ингредиенты
- Картошка — 500 г
- Фарш (говяжий, свиной или другой по вкусу) — 500 г
- Лук репчатый — 150 г
- Помидоры — 350 г
- Пармезан — 200 г
- Сливочное масло — 50 г
- Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки и смазывания
- Перец, соль, другие приправы — на свой вкус
Способ приготовления
Картошку промойте и очистите. Если клубни слишком крупные, разрежьте их пополам. Далее выложите овощи в кастрюлю с подсоленной водой и варите 25–30 минут до готовности.
Пока картошка варится, нашинкуйте очищенную луковицу и томаты кубиком. В сковороде разогрейте небольшое количество масла, выложите туда лук и жарьте до золотистости. Следом добавьте фарш, жарьте 3–5 минут, помешивая. Наконец, добавьте помидоры, всыпьте приправы и перемешайте. Жарьте до готовности фарша (мясо изменит цвет, а влага выпарится), в процессе помешивая.
Снимите отварной картофель с огня, слейте воду и добавьте сливочное масло. Пюрируйте овощи с помощью толкушки. Приправьте на свой вкус.
Поставьте духовку греться до 180 градусов. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом (и дно, и стенки). Распределите фарш по дну ровным слоем. Покройте его овощным пюре. Пармезан мелко натрите и посыпьте им будущую запеканку. Запекайте в духовке 30–35 минут. Точное время приготовления может меняться в зависимости от специфики духовки.
Картофельное пюре с фаршем готово!
