13 января 2026 в 15:20

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Простой ужин в духовке: картофельное пюре с фаршем Простой ужин в духовке: картофельное пюре с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Картофельное пюре с фаршем — вкуснейшее сытное блюдо, проверенное поколениями кулинаров. Оно отлично утоляет голод, а благодаря сырной шапке становится еще аппетитнее. Делимся простым рецептом оригинального блюда на ужин, которое можно приготовить в духовке.

Ингредиенты

  • Картошка — 500 г
  • Фарш (говяжий, свиной или другой по вкусу) — 500 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Помидоры — 350 г
  • Пармезан — 200 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки и смазывания
  • Перец, соль, другие приправы — на свой вкус

Способ приготовления

Картошку промойте и очистите. Если клубни слишком крупные, разрежьте их пополам. Далее выложите овощи в кастрюлю с подсоленной водой и варите 25–30 минут до готовности.

Картофельное пюре с мясом Картофельное пюре с мясом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пока картошка варится, нашинкуйте очищенную луковицу и томаты кубиком. В сковороде разогрейте небольшое количество масла, выложите туда лук и жарьте до золотистости. Следом добавьте фарш, жарьте 3–5 минут, помешивая. Наконец, добавьте помидоры, всыпьте приправы и перемешайте. Жарьте до готовности фарша (мясо изменит цвет, а влага выпарится), в процессе помешивая.

Снимите отварной картофель с огня, слейте воду и добавьте сливочное масло. Пюрируйте овощи с помощью толкушки. Приправьте на свой вкус.

Поставьте духовку греться до 180 градусов. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом (и дно, и стенки). Распределите фарш по дну ровным слоем. Покройте его овощным пюре. Пармезан мелко натрите и посыпьте им будущую запеканку. Запекайте в духовке 30–35 минут. Точное время приготовления может меняться в зависимости от специфики духовки.

Картофельное пюре с фаршем готово!

Ранее мы поделились рецептом идеальной тушеной капусты.

