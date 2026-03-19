19 марта 2026 в 09:15

Вкусные горячие бутерброды с картошкой в духовке: нужно пюре, батон и сыр

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт всегда выручает, когда в холодильнике остается картофельное пюре, а выбрасывать жалко. Получаются не просто бутерброды, а что-то среднее между ленивыми пирожками и запеканкой — мягкая основа, сочная начинка и сверху румяная сырная корочка. Делается все буквально за несколько минут.

Ингредиенты: батон или хлеб — сколько нужно, картофельное пюре — 200 г, яйцо — 1 шт., майонез — 2 ст. л., зеленый лук — пучок, черный перец — по вкусу.

Для второго слоя: сыр твердый — 100 г, майонез — 3 ст. л., укроп — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Пюре смешивают с яйцом, майонезом, мелко нарезанным зеленым луком и перцем — получается нежная намазка. Отдельно соединяют тертый сыр, майонез, укроп и немного перца. На ломтики батона сначала выкладывают картофельную массу, затем сверху распределяют сырную.

Заготовки отправляют в духовку при 175 градусах примерно на 10 минут — до аппетитной золотистой корочки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
