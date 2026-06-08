Лук вырастет размером с кулак: три простые хитрости для богатого урожая без химии

Лук вырастет размером с кулак: три простые хитрости для богатого урожая без химии

Даже мелкий лук-севок может дать отличный урожай, если правильно подготовить его перед посадкой. Опытные дачники давно используют простые домашние средства, которые помогают вырастить крупные и крепкие головки без дорогих удобрений.

Перед посадкой севок замачивают на три часа в солевом растворе — столовая ложка соли на литр воды. Затем лук на полчаса отправляют в слабый раствор марганцовки. Такая обработка защищает от болезней и помогает быстрее укорениться.

Через две недели после посадки грядки подкармливают дрожжевым раствором. Для этого 100 граммов дрожжей разводят в ведре воды и дают настояться около часа. Подкормку вносят только во влажную землю.

От вредителей помогает нашатырный спирт — две ложки на 10 литров воды. Позже грядки можно обработать солевым раствором и марганцовкой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна: лук вырос плотным, крупным и хорошо хранился зимой. Еще один полезный совет: после уборки обязательно подсушите луковицы прямо на солнце, тогда они будут меньше гнить при хранении.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще четырех сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.