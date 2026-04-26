26 апреля 2026 в 18:05

Сажаю «гофре» и еще 4 сорта прямо в грунт — получаю пышный ковер цветов до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Годеция — однолетнее декоративное растение, которое за один сезон полностью проходит цикл: от посева до обильного цветения и формирования семян. При этом она легко самовоспроизводится — семена можно собрать и использовать в следующем году, всхожесть сохраняется 3–4 года.

Главная особенность годеции — длительное и стабильное цветение с июля до заморозков. Это связано с непрерывным формированием бутонов: растение одновременно цветет и закладывает новые цветки. За счет этого клумба остается плотной и декоративной без «провалов».

Годеция плохо переносит пересадку из-за стержневого корня, поэтому лучший способ — прямой посев в грунт. Такие растения формируют более компактные и устойчивые кусты.

Для максимального декоративного эффекта имеет смысл сочетать несколько сортов. Махровая смесь «гофре» дает крупные волнистые цветки и создает объем, «монарх» формирует аккуратный край, азалиецветковая смесь добавляет контраст по форме, «рембрандт» — выразительный рисунок, «красавица» — насыщенные оттенки и стабильность.

В такой комбинации посадки быстро смыкаются и дают плотный цветущий ковер, который держится до самых заморозков.

Ольга Шмырева
