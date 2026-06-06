ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 22:48

Из одного семечка в пышный куст, который цветет все лето и выдерживает засуху: чудо-цветок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это растение часто незаслуженно обходят вниманием, а зря! Оно цветет с июня до глубокой осени, радуя глаз цветами белого, желтого, розового, красного и даже двухцветного окраса.

Антирринум, или львиный зев: он засухоустойчив, не боится кратковременных похолоданий и ветра, растет на любых рыхлых почвах. Уход прост: достаточно редких поливов в засуху и удаления увядших соцветий, чтобы стимулировать новую волну цветения.

Его семена можно сеять прямо в грунт — всходы появляются через 7–14 дней. А если срезать главный цветонос, куст выбрасывает 5–8 боковых побегов и превращается в пышный «шар», усыпанный бутонами.

Посадите этот чудо-цветок в солнечном месте — и до самых заморозков ваш сад будет напоминать веселый хоровод ярких «львиных пастей», привлекая шмелей и бабочек без лишних хлопот с вашей стороны.

Ранее был назван цветок для ленивого сада на замену бархатцам и календуле: бутоны всех цветов радуги.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц в искаженном контектсе присвоил себе лозунг Меркель
При атаке дронов ВСУ пострадали пять человек, из них двое детей
Израиль уличили в «переходящем черту» шпионаже за США
Плющенко назвал сына «Васей Пупкиным»
Украина и Россия запускают канал обмена документами
Бухарест предпринял меры по своей защите после взрыва украинского дрона
Итальянский премьер недовольна политикой союзников по Украине
Покинувший Украину депутат высказался о важности русского языка
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет
Катя Лель рассказала о приглашениях вступить в разные политические партии
ДТП с мотоциклом поставило в пробку водителей на МКАД
Лидер АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом
Рой комаров испортил жителям Бурятии отдых
Пропавшая на 15 лет певица Duffy решила вернуться на сцену
«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u. высказалась о диетах
Архитектор Трампа рассказал, что вдохновляется дворцами Петербурга
Раскрыты серьезные потери ВСУ в Харьковской области
Список брутальных, мнение об СВО, Рига: как живет актер Антон Васильев
Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными
Системы ПВО за день сбили свыше 300 дронов над Россией
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.