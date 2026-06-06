Из одного семечка в пышный куст, который цветет все лето и выдерживает засуху: чудо-цветок

Из одного семечка в пышный куст, который цветет все лето и выдерживает засуху: чудо-цветок

Это растение часто незаслуженно обходят вниманием, а зря! Оно цветет с июня до глубокой осени, радуя глаз цветами белого, желтого, розового, красного и даже двухцветного окраса.

Антирринум, или львиный зев: он засухоустойчив, не боится кратковременных похолоданий и ветра, растет на любых рыхлых почвах. Уход прост: достаточно редких поливов в засуху и удаления увядших соцветий, чтобы стимулировать новую волну цветения.

Его семена можно сеять прямо в грунт — всходы появляются через 7–14 дней. А если срезать главный цветонос, куст выбрасывает 5–8 боковых побегов и превращается в пышный «шар», усыпанный бутонами.

Посадите этот чудо-цветок в солнечном месте — и до самых заморозков ваш сад будет напоминать веселый хоровод ярких «львиных пастей», привлекая шмелей и бабочек без лишних хлопот с вашей стороны.

Ранее был назван цветок для ленивого сада на замену бархатцам и календуле: бутоны всех цветов радуги.